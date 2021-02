Szpital Wojskowy wraca do normalnej pracy

109 Szpital Wojskowy w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

109 Szpital Wojskowy w Szczecinie wrócił do normalnej pracy. Placówka nie przyjmuje już pacjentów zakażonych koronawirusem. Tak zdecydował wojewoda zachodniopomorski.

W szpitalu działa już izba przyjęć, oddziały, laboratoria, odbywają się także planowe zabiegi. Oznacza to, że w szpitalu nie ma już ani jedno pacjenta zakażonego koronawirusem - mówi Marcin Górka, rzecznik 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie.



- Oczywiście odbywało się to wszystko stopniowo. Pacjenci zdrowieli, byli wypisywani, a część z nich przeniesiono do innych placówek - mówi Górka.



Jak dodaje, placówka została specjalnie przygotowana do ponownego przyjmowania pacjentów.



- Cały szpital, wszystkie oddziały i pomieszczenia zostały zdezynfekowane i zdekontaminowane. Oprócz tego obowiązują procedury przy przyjmowaniu pacjentów. Każdy z nich przechodzi test na koronawirusa - mówi rzecznik.



W przychodni szpitala odbywają się szczepienia przeciwko koronawirusowi. Preparaty otrzymują przede wszystkim nauczyciele. W ubiegłym tygodniu zaszczepiono ich 100.