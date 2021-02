"14. emerytura to dowód stabilności polityki rządu PiS"

Decyzja o 14. emeryturze pokazuje ciągłość i stabilność polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz pana prezydenta - podkreśla wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

W piątek prezydent podpisał ustawę o 14. emeryturze. Świadczenie to wyniesie 1250 złotych dla najniżej uposażonych emerytów.- Mimo tego, że mamy duże problemy związane z pandemią. Nie tylko my, ale w całej Europie i na świecie to obserwujemy. Jednak tych wszystkich programów socjalnych, ofert pomocy najuboższym czy grupom, którym żyje się najtrudniej nie można odpuścić. Nie możemy powiedzieć: "dzisiaj nas na to nie stać" - przekonuje Bogucki.- 14. emerytura pomoże też polskiej gospodarce - mówi ekonomista profesor Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Generalnie większe pieniądze w gospodarce pozwalają, że lepiej ona funkcjonuje. Im więcej razy pieniądz przejdzie przez gospodarkę, tym większy efekt przyniesie dla gospodarki. No a część pieniędzy, akurat nie z tej grupy obywateli może przejść tylko raz i szybko gdzieś tam lądują, nazwijmy to w "rajach podatkowych". Myślę, że te pieniądze akurat kilkakrotnie przechodzą przez system polskiej gospodarki - tłumaczy Niedzielski.14. emerytura będzie kosztować budżet państwa ponad 11 miliardów złotych.