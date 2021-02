Ogród Dendrologiczny w Przelewicach przejęty przez Samorząd Województwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Samorząd Województwa oficjalnie przejął Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. W piątek podpisano akt notarialny.

Oznacza to, że województwo zachodniopomorskie przejęło od Gminy Przelewice nieruchomości wchodzące w skład Ogrodu Dendrologicznego wraz z zabytkowym folwarkiem. Nieodpłatnie przejmuje 10 działek o łącznej powierzchni prawie 60 hektarów. Wartość przekazanych nieruchomości to blisko 18 mln złotych.



Dokument podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk.



Ogród w Przelewicach był za drogi w utrzymaniu dla gminy, która wcześniej chciała, aby ogród przejęło Ministerstwo Rolnictwa. Ostatecznie jednak tak się nie stało.



O przekazaniu go zarządowi województwa zdecydowali radni sejmiku. Przeciw była opozycja z PiS. Ci radni zwracali uwagę, że na stole była propozycja rządowa i w ten sposób zamiast dostać pieniądze z Warszawy, to samorząd będzie się musiał martwić o finansowanie ogrodu.



Województwo planuje utworzyć w Przelewicach centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży, czy muzeum wsi Pomorza Zachodniego.