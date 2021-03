Znaleziska historyczne na dnie toru wodnego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Topór i grot włóczni - to kolejne relikty historii, które udało się wyłowić podczas pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Muzealnicy pracują teraz nad konserwację zabytków. W przyszłości chcą określić ich pochodzenie. Ostrze topora jest wyrobem jednostkowym - to oznacza, że zostało wykonane na zlecenie albo do użytku własnego.- Nowe znaleziska dołączą do kolekcji rzeczy wyłowionych z dna Odry - tłumaczy Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - W tej chwili mamy dwa kolejne bardzo ciekawe eksponaty. Jest to topór i grot włóczni. Są to elementy relatywnie niedawno pozyskane. Są to rzeczy naprawdę bardzo ciekawe, nietypowe. Teraz są w rękach specjalistów, którzy będą mogli coś więcej o tym powiedzieć.Ustalenie dokładnego pochodzenia topora i włóczni to kwestia lat - dodaje Sławomir Słowiński, archeolog z Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Zwłaszcza, gdyby udało się znaleźć gmer wytwórcy, to wtedy udałoby się określić warsztat, w którym został wykonany. Czy to wyrób miejscowy, czy import. Ślad jakiegoś najazdu. Tego w tej chwili nie wiemy. Nie ma co spekulować, trzeba niestety poczekać.Topór i grot włóczni pochodzą najprawdopodobniej z XVI wieku. Wcześniej archeologom udało się wydobyć również średniowieczny miecz. Wszystkie eksponaty trafiły do Muzeum Narodowego w Szczecinie.