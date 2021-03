"Dla nas najważniejsze jest to, żeby zrealizować program, którego oczekują od nas Polacy" [WIDEO]

Wyspiarka" rozpoczęła drążenie tunelu do Świnoujścia. Od jesieni przyszłego roku będziemy mogli dojechać do miasta bez korzystania z promu. Do Świnoujścia przyjechali premierzy Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości spełnia obietnice rozwoju kraju.- Dla nas najważniejsze jest to, żeby zrealizować program, którego oczekują od nas Polacy. Chciałem bardzo podziękować szczególnie samorządowi Świnoujścia, panu prezydentowi i pani prezydent za to olbrzymie zaangażowanie w projekcie. Wspólnie razem możemy wiele, w każdym regionie naszego kraju - powiedział Adamczyk.Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz przypominał wizytę ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku, gdy zapowiedział budowę tunelu.- Te kilka zdań, od czego to wszystko tu się zaczęło. Kolejną ważną datą jest dzisiejszy dzień, o którym będziemy zapewne mówili już niedługo - dodał Żmurkiewicz.Europoseł PiS Joachim Brudziński uczył się w Świnoujściu. Zwracał uwagę, że na tunel czekano tu od lat.- Kiedy tysiące rybaków, pracowników Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra", portu musiało codziennie rano "Filutkiem", pamiętacie państwo te małe promy pasażerskie, przeprawiać się do pracy, marzyli o tym, żeby był tunel. I to się dziś dzieje - podkreślał Brudziński.Według harmonogramu, "Wyspiarka" ma drążyć około 10 metrów tunelu przez Świnę na dobę. Powinno to potrwać około siedmiu miesięcy, zakończenie całej inwestycji zaplanowano na wrzesień przyszłego roku. Koszt to ponad 900 milionów złotych.