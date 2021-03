Zaginęły akta ws. molestowania dzieci przez ks. Dymera

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeden tom akt w sprawie księdza Andrzeja Dymera zaginął - potwierdza Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na Twitterze, prokuratura nadzoruje postępowanie w tej sprawie.

Chodzi o postępowanie dotyczące dopuszczenia się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15. Śledztwo zostało umorzone z powodu przedawnienia karalności czynu.



Przypomnijmy, ksiądz Andrzej Dymer miał molestować dzieci w prowadzonym przez siebie w latach 90. ośrodku. Nigdy jednak nie został za to karnie ukarany.



W 2008 roku skazał go Trybunał Kościelny kurii szczecińsko-kamieńskiej, orzekł go winnym molestowania nieletnich. Od tej decyzji ksiądz Dymer odwołał się. Apelacją zajmowała się kuria metropolitalna w Gdańsku. Jak ujawnił kwartalnik "Więź", arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przez 9 lat nie wyznaczył terminu apelacji. Stało się to dopiero w 2017 roku. Cały materiał dowodowy został zebrany i w najbliższym czasie miał zostać ogłoszony prawomocny wyrok ws. duchownego.



Wstępne ustalenia wskazują, że do zaginięcia tomu akt doszło na terenie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. W sprawie ustalane są okoliczności i osoby za to odpowiedzialne.



Ksiądz Andrzej Dymer zmarł 16 lutego po ciężkiej chorobie. Miał 58 lat.