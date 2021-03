Projekt budowy wieżowca, a "totalne, greckie osłupienie"

Mówił o inwestorze od wieżowca przy dźwiękach "Greka Zorby" - radny Robert Stankiewicz z klubu PiS w szczecińskiej radzie miasta tak ilustrował swoją wypowiedź o biznesmenie greckiego pochodzenia, który chciał budować przy ulicy Wszystkich Świętych.

- Kwestia jest tego typu, ze mam wrażenie, że tutaj nastąpiła jedna z bardziej spektakularnych prób postawienie rady miasta i mieszkańców w stan totalnego, greckiego osłupienia - ocenił radny Stankiewicz.Radny Paweł Bartnik z KO oceniał, że muzyka w tle mogła obrazić ludzi, którzy mieszkają w Polsce od lat.- Pomyśl sobie, jak to by brzmiało na Białorusi, gdyby to dotyczyło Polaków, którzy tam od dziesiątków czy setek lat mieszkają i puszczono by im krakowiaka - argumentował.W odpowiedzi radny Stankiewicz zapewniał, że nie chciał nikogo urazić i jedynie chciał "ubarwić" swoją wypowiedź.Debata dotyczyła wątpliwości radnych opozycji w sprawie budowy wieżowca przy Wszystkich Świętych. Bo inwestor startował w wyborach z listy prezydenta Szczecina, a współwłaścicielami firmy jego ojca jest żona, brat i szwagier Piotra Krzystka.