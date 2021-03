Ekstremalna Droga Krzyżowa, czyli Rewolucja pięknych ludzi [DUŻO ZDJĘĆ]

Tegoroczna ekstremalna droga krzyżowa odbyła się pod hasłem: "Rewolucja pięknych ludzi". Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Blisko 40 kilometrów nocą, piechotą w ciszy, modlitwie i skupieniu. Już po raz kolejny odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Wędrówkę rozpoczęła msza święta w kościele św. Józefa na szczecińskich Pomorzanach.



- Jesteśmy po raz pierwszy. Można przeżyć Drogę Krzyżową w sposób, w który jeszcze w życiu się nie przeżywało. To mnie skłoniło do podjęcia tej decyzji. Długość trasy: 39 kilometrów. - Kilka lat temu spotkałam się z tym rodzajem przeżywania Drogi Krzyżowej. No i w tym roku trafiłam w internecie na informację o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Stwierdziłam, że pójdę... - mówili reporterowi Radia Szczecin uczestnicy.



