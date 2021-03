Politycy z regionu m.in. o wprowadzeniu godziny policyjnej

Jeżeli sytuacja się nie poprawi, potrzebne są nam bardziej restrykcyjne obostrzenia - mówili zgodnie goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

W ten sposób politycy z regionu komentowali słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o możliwości wprowadzenia m.in. godziny policyjnej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński mówi, że to prawdopodobny scenariusz.- Jeśli rzeczywiście nie będzie widać warunków poprawy, to będzie trzeba podejmować bardzo trudne, dramatyczne i niepopularne decyzje - przewiduje Leszek Dobrzyński.Poseł klubu Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Napieralski wyliczał błędy w zarządzaniu podczas kryzysu- W tych najgorętszych, najgorszych, najbardziej tragicznych momentach trzeba było wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych. Wtedy policja może egzekwować bardziej restrykcje, które są nakładane - dodał Grzegorz Napieralski.Wtórował mu Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.- Ewidentny błąd to Wielka Brytania i powroty. Tak samo, w mojej ocenie, błędem było otwarcie szkół 1-3 bez wcześniejszego zaszczepienia nauczycieli - zaznaczył Jarosław Rzepa.Marek Zakrzewski, lider Porozumienia w naszym regionie dodał, że warto pamiętać o przedsiębiorcach. Jego zdaniem twardy lockdown należy przeplatać z luzowaniem obostrzeń.- Może warto byłoby poddać pod dyskusję taki pomysł, byśmy dali możliwość, rekomendację, a nie obostrzenia pomiędzy tymi falami, aby przedsiębiorcy mogli funkcjonować - proponował Marek Zakrzewski.W ubiegły czwartek premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili twardy lockdown w kraju na czas przygotowań oraz Świąt Wielkiej Nocy. Między innymi w sklepach wprowadzono limity klientów na metr kwadratowy.Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały do 9 kwietnia.