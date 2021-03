Radny Matecki apeluje do marszałka Grodzkiego. Immunitet, sąd, zarzuty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, radny Dariusz Matecki zaapelował do marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, aby zrzekł się immunitetu.

Radny uważa, że do czasu wyjaśnienia sprawy przed sądem powinien także zrezygnować z pełnienia funkcji marszałka. Sprawa dotyczy przyjmowania domniemanych łapówek.



- Pan marszałek wielokrotnie uczestniczył w manifestacjach w obronie wolnych sądów, w obronie niezawisłości, niezależności sędziów. Pan marszałek pokazał, że ma zaufanie do sądów np. pozywając panią prof. Agnieszkę Popielę. Dlatego dzisiaj apeluję do pana marszałka Tomasza Grodzkiego, aby sam zrzekł się immunitetu i do czasu wyjaśnienia sprawy przestał pełnić funkcję marszałka Senatu - zaapelował Matecki.



W swoim wystąpieniu Matecki przeczytał zarzuty jakie kieruje przeciwko marszałkowi Senatu Prokuratura Krajowa.



- W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w marcu 2012 roku Tomasz Grodzki przyjął 7 tysięcy złotych od żony starszego mężczyzny chorującego na nowotwór za osobiste przeprowadzenie operacji. We wrześniu 2009 roku Tomasz Grodzki zażądał od pacjenta za przyspieszenie operacji kwoty 10 tysięcy złotych. Pacjent przed operacją przekazał lekarzowi 3 tysiące złotych i 500 dolarów. Do zapłaty pozostałej części nie doszło, bo po operacji u pacjenta wystąpiły komplikacje zdrowotne i lekarz nie upomniał się o drugą transzę pieniędzy - wyliczał.



Po konferencji prasowej radny Dariusz Matecki zaniósł apel do siedziby biura senatora Tomasza Grodzkiego z Platformy Obywatelskiej, które mieści się przy Alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie.