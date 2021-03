Radni przeciwni wejściu do spółki. "Odwracają się od moich pomysłów"

Radni Chociwla przeciwni wstąpieniu samorządu do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To spółka, która będzie dysponowała rządową dotacją z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Burmistrz Chociwla zarzuca radnym, że robią mu na złość. Z kolei samorządowcy odpowiadają, że Stanisław Szymczak nie przygotował się odpowiednio do tematu.



- Odwracają się od moich pomysłów - komentuje Szymczak. - Jest to przewodniczący i siedmiu innych radnych na zasadzie "odmrożę sobie uszy, na złość mamie". Jest to inicjatywa moja, burmistrza i inicjatywa pracy moich urzędników.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu Robert Kawa podkreśla, że burmistrz Szymczak nie spełnił próśb radnych. - Do dziś nie zobaczyliśmy umowy wstąpienia do spółki - dodaje Kawa. - Na dzień dzisiejszy nie mamy nawet wiedzy na ten temat, a musimy podejmować uchwałę, która mówi, że wstępujemy do tej spółki. Nie znamy tego dokumentu i nie wiemy, na jakich warunkach wstępujemy do tej spółki.



Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa pozwala zabezpieczyć 3 miliony złotych na budowę nowych mieszkań na terenie gmin. Uczestnicy programu utworzą spółkę o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Właśnie zasady wstąpienia do tego grona są kością niezgody w Radzie Miasta Chociwla. Do tej pory do SIM wstąpiło kilkanaście gmin z województwa zachodniopomorskiego. W tym m.in. Świdwin czy Połczyn-Zdrój.