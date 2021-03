Coraz większe zainteresowanie rządowym programem wsparcia gmin popegeerowskich. Chodzi o nabór wniosków do programu wsparcia dla gmin, gdzie istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Wniosków napłynęło więcej niż możliwości tego programu - mówił, w "Rozmowach pod Krawatem", Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.- Chcemy, aby te środki trafiły do społeczności zamieszkujących ścisłe tereny popegeerowskie, byłe osiedla popegeerowskie, to po pierwsze, a po drugie - tam, gdzie tych inwestycji przez lata nie było i gdzie, budżet lokalnej społeczności i samorządu jest na inwestycje najniższy - tłumaczył Szefernaker.W pierwszej edycji programu rząd przeznaczył 250 milionów złotych. Wnioski złożone przez samorządy opiewają na kwotę 5 miliardów złotych.Wnioski mają zostać rozpatrzone do końca kwietnia.