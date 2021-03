Szczepionkowy rekord w Netto Arenie

Padł rekord dziennej liczby zaszczepionych osób w Netto Arenie w Szczecinie. W poniedziałek, preparaty otrzymało prawie tysiąc pacjentów.

To dwa razy więcej niż zakładano na początku działalności punktu.W hali widowiskowo-sportowej działa największy punkt szczepień w regionie - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", Bogna Bartkiewicz, rzecznik Szpitala Tymczasowego i Punktu Szczepień.- To jest ponad 100 procent więcej, niż ta liczba pacjentów, która zgłaszała się do nas przed kilkoma tygodniami. Argumentem świadczącym o tym, że Punkt Szczepień pracuje prawidłowo i harmonogram też jest ułożony prawidłowo, a także jesteśmy wydajni, jest to, że Punkt Szczepień pracuje zgodnie z planem od godz. 8:00 do 20:00 - tłumaczyła Bartkiewicz.W Netto Arenie przygotowany jest Szpital Tymczasowy dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Na razie jednak nie został uruchomiony, bo są jeszcze wolne miejsce w innych placówkach.