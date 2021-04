Do końca sierpnia zaszczepić całą dorosłą populację Polaków. "Ten plan jest realny"

Nowy harmonogram Narodowego Programu Szczepień zakłada, że do końca sierpnia zostaną zaszczepieni wszyscy chętni Polacy.

Ten plan jest realny - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- To jest możliwe, żeby do końca sierpnia zaszczepić całą dorosłą populację chętnych Polaków. Zachęcamy wszystkich, by się zapisywali. Mamy pewien problem, jeżeli chodzi o grupę 60-latków, bo tutaj zainteresowanie szczepieniami nieco spadło. Dlatego otwarcie tych slotów, czyli terminów dla tych grup 40+ i 50+, to jest możliwe. Tym bardziej, że między 19 a 25 kwietnia mają ruszyć tzw. punkty szczepień masowych - mówił Bogucki.Punkty szczepień masowych mają być organizowane razem z samorządami.- Dobrze by było, gdyby w każdym powiecie powstał przynajmniej jeden taki punkt, który w tych społecznościach lokalnych, do 50 tysięcy mieszkańców, będzie szczepił co najmniej 200 osób dziennie. A tak, gdzie jest ich powyżej 50 tysięcy, żeby to było 500 osób dziennie - mówił wojewoda zachodniopomorski.W czwartek w województwie zachodniopomorskim działa 260 punktów szczepień. W Polsce dotychczas wykonano 6 271 000 szczepień.