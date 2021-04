Parafia apeluje o pomoc dla pogorzelców z Golczewa

Tragedia w miejscowości Golczew. Ogień zabrał dach nad głową sześciu rodzinom.

W Poniedziałek Wielkanocny, około godziny 4:00 nad ranem wybuchł pożar, jego przyczyny będą dopiero wyjaśniane.- Na szczęście wszyscy zostali uratowani - mówi ksiądz Tomasz, duszpasterz w parafii Golenice.- Koło 4:00 nad ranem wybuchł pożar w miejscowości Golczew, na terenie parafii Golenice. Przyczyny będą dopiero wyjaśniane, nie jest to w tej chwili najistotniejsze. Na szczęście wszyscy zostali uratowani, więc skupiamy się na pomocy poszkodowanym. Od malutkich dzieci, jak niespełna roczny Antoś, po czworo dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe i seniorów. Te rodziny straciły dobytek swego życia - dodaje ks. Tomasz.Mieszkańcy, gmina oraz parafia od razu włączyli się do pomocy poszkodowanym.- Spontanicznie ruszyły różnego rodzaju zbiórki odzieży, więc bardzo dużo zostało przekazanych już rzeczy czy jedzenia. Jedzenie też gmina zapewniła poszkodowanym. Teraz najważniejsze pytanie, to: dokąd mają oni wrócić? Jako parafia, też chcemy się skupić na pomocy w wyposażeniu poszkodowanym ewentualnie odremontowanego mieszkania - tłumaczy ks. Tomasz.Wszyscy zainteresowani wsparciem pogorzelców mogą uzyskać informacje dotyczące pomocy na facebookowej stronie Parafii Golenice