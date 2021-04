Senator o immunitecie Grodzkiego: mają szeroko otwartą furtkę do przedłużania działań

Od dwóch tygodni z wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego nie dzieje się praktycznie nic - mówi senator Stanisław Karczewski.

W ubiegłym miesiącu szczecińska prokuratura skierowała wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Tomasz Grodzkiego w związku z zarzutami korupcyjnymi.Karczewski dodaje, że sprawa nie została nawet skierowana do Komisji Regulaminowej Senatu.- Nie ma terminu w którym pan marszałek ma to przekazać do komisji. Nie ma terminu w którym komisja ma to zrobić. Nie ma żadnych terminów. Należy więc wnosić, że mają tutaj bardzo szeroko otwartą furtkę do przedłużania działań. Właściwie, tak na dobrą sprawę, to do trzymania w szufladzie - mówi Karczewski.Jak dodaje wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej Senatu senator Krzysztof Słoń, marszałek Tomasz Grodzki powinien wyłączyć się z zajmowania sprawą uchylenia własnego immunitetu.- Marszałek kieruje do siebie pytanie, czy się ewentualnie sam zrzeknie. Tylko, że to będzie taka trochę niezręczna sytuacja. Na pierwszym prezydium, zaraz po tym, jak się taki wniosek pojawił, powinien zostać wyznaczony jakiś marszałek, który by pełnił te obowiązki marszałka delegującego ten wniosek i nadzorującego cały przebieg - mówi Słoń.Według Prokuratury Regionalnej w Szczecinie marszałek Tomasz Grodzki miał przyjmować łapówki od pacjentów lub ich rodzin, w zamian za przeprowadzenie operacji, przyspieszenie jej terminu, lub za lepszą opiekę lekarską.