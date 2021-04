Szczepienia w zakładach pracy?

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

W poniedziałek w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii ma się odbyć spotkanie w sprawie organizacji szczepień w zakładach pracy. Mają ruszyć na przełomie kwietnia i maja.

Rozszerzenie akcji szczepień proponuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie - największa organizacja zrzeszająca przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim.



Chodzi o objęcie programem szczepień firm, w których chętnych do zaszczepienia jest 200 osób, obecny limit to 500. Izba skierowała do rządu apel w tej sprawie.



Dyrektor biura Izby, Piotr Wolny powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że przedsiębiorcy chcą, żeby pracownicy zaszczepili się, a włączenie mniejszych firm do programu szczepień jest konieczne.



- Dwieście osób, to są firmy średnie, ale przedsiębiorcy bardzo popierają program szczepień i chcą, żeby przyspieszył. Im szybciej zaszczepimy pracowników, tym szybciej firmy będą mogły normalniej funkcjonować, gospodarka będzie mogła wrócić do normalności, dlatego chcielibyśmy, by rozszerzyć ten program nie tylko o firmy duże, ale o średnie również - powiedział.



Północna Izba Gospodarcza zorganizuje kampanię zachęcającą przedsiębiorców z regionu do promocji szczepień.