Radna KO: parkingowiec pod Trasą Zamkową musi powstać

Nie widzę innego rozwiązania niż parkingowiec pod Trasą Zamkową - mówiła, w "Rozmowach pod Krawatem", radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka.

Dodawała, że w takich kwestiach należy opierać się na opiniach urbanistów. W ten sposób komentowała koncepcję Miasta.Zgodnie z planem, przy trasie ma być parkingowiec na kilkaset miejsc. Na razie działa w tym miejscu płatny parking strzeżony.Urszula Pańka dodawała, że jest także za budową tunelu pod Odrą. Wcześniej mówił o tym - na naszej antenie - radny Dariusz Matecki.- Ta Trasa Zamkowa i ul. Jana Z Kolna tak naprawdę oddzieliły miasto od wody. To jest bardzo kardynalny błąd, którego owoce - że tak powiem - zbieramy do tej pory. Tutaj trzeba by było naprawdę szeroko popatrzeć i po prostu na kilka dekad rozpisać kwestię, jak to miasto ma wyglądać - komentowała Pańka.Parkingowiec ma być gotowy w przyszłym roku. Pomysł inwestycji, w tym miejscu, skrytykował między innymi Marek Orłowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Napisał w tej sprawie list otwarty.