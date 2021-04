PiS krytykuje decyzję w sprawie immunitetu marszałka Grodzkiego

Senat odesłał do uzupełnienia wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi izby Tomaszowi Grodzkiemu. Decyzję krytykują senatorowie klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem wicemarszałka Senatu Marka Pęka z PiS, za tą decyzją stoi marszałek izby. Marek Pęk stwierdza, że ewentualne błędy we wniosku powinny zostać wyłapane już pierwszego dnia po jego wpłynięciu, a nie dopiero po trzech tygodniach. Wicemarszałek uważa, że wniosku nie trzeba było zwracać do prokuratury, a wystarczyło poprosić o pełnomocnictwo. Zdaniem wicemarszałka Pęka, jest to gra na czas i kolejny przykład obstrukcji, w której specjalizuje się większość senacka, którą tworzy opozycja. Polityk PiS spodziewa się, że nie będzie to ostatnia tego typu decyzja.Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówi, że nie była to jego decyzja. Podczas briefingu przed posiedzeniem izby stwierdził, że nie zna szczegółów, ponieważ wyłączył się z tej sprawy. Podkreślił, że wniosek podpisał wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.Wniosek prokuratury dotyczy "podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgi Klatki Piersiowej". Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych - w 2006, 2009 i 2012 roku.