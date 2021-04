Goście RSnW komentują cofnięcie wniosku ws. immunitetu Grodzkiego

Cofnięcie wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu, z przyczyn formalnych do prokuratury, to sprawa niepoważna i farsa - mówił, w audycji "Radio Szczecin na Wieczór", poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.

Wniosek cofnięto m.in., bo podpisał się pod nim zastępca Prokuratora Generalnego, a nie Prokurator Generalny.- To odium spada na marszałka i na jego kolegów z Platformy Obywatelskiej. Ludzie mówią, że coś tu nie gra. To są dziwne zagrywki i sztuczki prawne. Wszyscy mówią, że to można było przecież w zupełnie inny sposób uzupełnić - komentował Jach.Poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki podkreślał, że procedur trzeba przestrzegać. - Cóż można powiedzieć na ten temat, każde państwo opiera się na procedurach. Czy tego chcemy, czy nie, czy uznajemy, czy nie uznajemy, wszędzie ważne są procedury - dodał Łącki.Prokuratura chce postawić marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu zarzut przyjmowania łapówek. Aby to zrobić i rozstrzygnąć sprawę przed sądem, marszałkowi trzeba uchylić immunitet.