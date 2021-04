Dwa razy więcej szczepień w Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwa razy więcej osób niż do tej pory zaszczepi się przeciwko koronawirusowi w Netto Arenie w Szczecinie. W hali widowiskowo-sportowej powstał drugi punkt szczepień. Pracują w nim cztery zespoły.

Do tej pory w Netto Arenie szczepionych było około 800 osób dziennie, teraz ta liczba zostanie podwojona - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Zwiększamy potencjał dwukrotnie, jeżeli chodzi o kadrę. To automatycznie pozwala dwukrotnie zwiększyć możliwość szczepień. Dziś włączamy piąty bieg. Zostawiam sobie jeszcze szósty bieg, który jest w nowoczesnych samochodach. Myślę, że może uda się nam szczepić jeszcze więcej i jeszcze szybciej.Jedną z pierwszych osób, której podano szczepionkę w nowym puncie był pan Henryk ze Stargardu. - Nie bolało. Myślałem, że będzie gorzej. Akurat udało mi się bez kolejki. Dziś widziałem, że jest trochę kolejki, ale ogólnie jest naprawdę dobrze, super - uważa pan Henryk.Do tej pory w Netto Arenie zaszczepiono ponad 40 tysięcy osób, a w całym regionie ponad 360 tysięcy. Punkt w hali jest największym w regionie. Powstał tam również szpital tymczasowy, ale na razie nie ma potrzeby, by go uruchamiać.