Trójka youtuberów zatrzymana, jeszcze dziś mogą paść zarzuty

Jeszcze w sobotę trzy osoby zamieszane w bulwersujące nagranie - opublikowane przez youtubera Kamerzystę - mogą usłyszeć zarzuty. Trwa ich przesłuchanie.

Chodzi o film, na którym widać jak poniżany jest niepełnosprawny intelektualnie chłopak. Autor filmu wraz ze znajomymi kazał mu między innymi wykonywać upokarzające zadania za pieniądze.Jak podaje portal gs24, trzy osoby uczestniczące w nagraniu wideo zostały zatrzymane. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.Postępowanie prowadzone jest pod kątem znęcenia się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.Film, który kilka dni temu wstrząsnął użytkownikami You Tube'a - został już usunięty. Zareagował na niego między innymi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który polecił by sprawę zbadała policja. Ostatecznie przejęła ją prokuratura.