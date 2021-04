Szczeciński pato-jutuber na miesiąc trafił do aresztu

Miesiąc aresztu tymczasowego dla twórcy internetowego o pseudonimie "Kamerzysta", który znęcał się nad "osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny" - taka jest decyzja sądu.

Chodzi o film nagrany w Szczecinie. Widać na nim, jak "Kamerzysta" razem z grupą swoich znajomych poniża niepełnosprawnego chłopaka za pieniądze. Ten musiał m.in. wchodzić do śmietnika czy jeść kocie odchody- Trzem zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną, z uwagi na jej stan psychiczny. Za ten czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Co do jednego podejrzanego sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca - mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.W nagraniu brały też udział dwie inne osoby. Wobec kobiety i mężczyzny został zastosowany dozór policyjny, ale konsekwencje grożą im takie same."Kamerzyście" grozi 8 lat więzienia.