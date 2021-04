Napieralski o słabnących sondażach PO: Podchodzę do tego ze spokojem

Takie rzeczy się zdarzają, do wyborów jeszcze daleko a posła KO pociesza tu też najnowsza historia konkurencji z PiS - tak o słabnących sondażach Platformy Obywatelskiej w "Rozmowach pod Krawatem" mówił Grzegorz Napieralski.

Według politologa Marcina Palade, analizującego wszystkie badania ankieterów, spadki PO są największe od pięciu lat. Ugrupowanie zaczyna coraz wyraźniej przegrywać z Polską 2050 Szymona Hołowni. Grzegorz Napieralski nie jest członkiem PO, ale należy do klubu KoalicjiObywatelskiej - poseł do notowań PO podchodzi spokojnie.- Takie rzeczy się zdarzają. Ja też jestem z wykształcenia politologiem i podchodzę do tego z dużym spokojem, dlatego że do wyborów jeszcze dużo czasu. Ta dynamika sondażowa jeszcze będzie bardzo różna. Gdyby spojrzeć na najnowszą historię, to gdybyśmy popatrzyli na to, co działo się w 2011 roku w PiS-ie. Odejścia Ziobry i bardzo wielu parlamentarzystów. Sondaże, które pikowały w dół, a kilka lat później Prawo i Sprawiedliwość, które wygrywa wybory prezydenckie parlamentarne i do europarlamentu - powiedział Napieralski.W pierwszej połowie czerwca ma odbyć się spotkanie polityków PO, ich debata o stanie partii. Grzegorz Napieralski mówił, że "na razie żadnego zaproszenia nie dostał", ale "nie musi uczestniczyć we wszystkich rozmowach".