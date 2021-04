Rada Miasta Szczecin: czy wspierać remonty kościołów?

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Antyklerykałowie z KO kontra inni radni Koalicji Obywatelskiej - poszło o dotacje na remont zabytkowych szczecińskich kościołów.

Marcin Biskupski z KO cytował... tweeta z profilu EpiskopatNews.



- "Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną...". Więc być może wnioski o dotacje celowe są już nieaktualne w związku z tym tweetem - powiedział.



Według Przemysława Słowika z KO Szczecin przez lata przeznaczył już dziesiątki milionów na remont kościołów. A to - zdaniem Słowika - bardzo bogata instytucja, która powinna sama się martwić o swoje świątynie. Radnym swojego klubu odpowiadał Paweł Bartnik.



- Mówimy o zabytkach, które znajdują się w mieście Szczecinie. Tak to się złożyło w chrześcijańskiej Europie, szerzej: świecie chrześcijańskim, a nawet nie tylko chrześcijańskim, że świątynie - niekoniecznie katolickie - są zabytkami. Moim zdaniem nie ma się co temu dziwić - argumentował.



Ostatecznie tylko radni Biskupski i Słowik byli przeciw przekazaniu środków na renowacje zabytkowych kościołów w Szczecinie.