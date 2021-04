Miasto nie wie, co zrobić ze zlikwidowanym pomnikiem

Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Na razie pomnik zalega na miejskim parkingu dla odholowanych aut. Chodzi o Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, który znajdował się na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

O to co stanie się z monumentem pyta w interpelacji radny PiS Marcin Pawlicki.



Pomnik miasto zlikwidowało w 2017 roku. Pozostałości po nim trafiły na parking przy Hangarowej i tam są do dziś. Na razie nie ma planu co z nimi zrobić.



Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina odpowiada, że Instytut Pamięci Narodowej przeanalizował przepisy i według nich przeniesienie pomnika, tu cytat: „w jakikolwiek obszar użyteczności publicznej jest sprzeczne z ustawą o zakazanie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki”. I dlatego nie ma planu, co zrobić z pomnikiem, nie wiadomo też kiedy ewentualnie powstanie.



Pomnik zbudowany był z masywnego obelisku i rzeźby - trzymających się za ręce robotnika i żołnierza. Decyzję o rozbiórce pomnika podjęli w 2016 roku szczecińscy radni. Na rozbiórkę nie zgodziła się Rosja. Pomnik Wdzięczności stał na pl. Żołnierza Polskiego od 1950 r.