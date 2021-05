PO antyunijna? Poseł PiS komentuje głosowanie ws. Planu Odbudowy

Poseł PiS komentuje sejmowe głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy: - Platforma Obywatelska stanęła w jednym szeregu z antyunijnymi siłami - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Leszek Dobrzyński.

Polityk zwracał uwagę, że PO pozycjonowała się jako partia "euroentuzjastów" i straszyła "polexitem" przygotowywanym rzekomo przez PiS. Tymczasem w głosowaniu nad wypracowanym w Unii Funduszem Odbudowy, do którego potrzeba zgody wszystkich parlamentów krajowych - totalna opozycja zadziałała w myśl zasady "niech się pali i wali, byle obalić rząd PiS" - oceniał Dobrzyński.- Jeżeli ktoś albo wstrzymuje się, tak jak w przypadku Platformy Obywatelskiej, albo postanowił głosować przeciw, to powinien zdawać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji. Nie mówię tutaj na przykład o Konfederacji, natomiast jeśli Platforma - wieszcząca się najbardziej europejską ze wszystkich europejskich partii - wstrzymuje się od głosu, to rozumiem, że mamy tutaj do czynienia z ruchem, który stawia Platformę w równym szeregu ze wszystkimi partiami czy siłami, które są hamulcowymi Europy - tłumaczył Dobrzyński.Poseł PiS stwierdził, że w związku z taką postawą PO oczekuje reprymendy Donalda Tuska, szefa Europejskiej Partii Ludowej, która w Brukseli w pełni popiera Fundusz Odbudowy.