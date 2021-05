Luzowanie obostrzeń, a sytuacja nad morzem. Turyści wrócili? [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kolejny etap luzowania obostrzeń w Polsce. Hotele od dziś mogą być ponownie otwarte przy zachowaniu połowy obłożenia obiektu.

Chociaż w sobotę pogoda nad morzem nie rozpieszcza, to przyjezdnym nie przeszkadza wiejący wiatr. Wykorzystując otwarcie hoteli i trwający weekend postanowili przyjechać nad Bałtyk.



Spacerujący w okolicach latarni morskiej w Kołobrzegu mówili mi, że pomimo panujących wciąż obostrzeń nad morzem nie trzeba narzekać na nudę.



- Jest gdzie spacerować, czy to wzdłuż plaży, czy po parkach pięknie zaaranżowanych przestrzeniach i przede wszystkim unikatowe powietrze. - Można iść na latarnię morską, można zwiedzić muzeum bursztynów i cudownie spędza się czas, pomimo jakiegoś tam strachu, że jest koronawirus - mówili turyści.



Dla tych, którzy nad morzem oczekują jednak więcej promieni słonecznych także mam dobrą wiadomość. W niedzielę pogoda będzie już bardziej łaskawa, a temperatura może zbliżyć się do 20 stopni Celsjusza.