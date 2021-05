Opóźnienia na Skolwinie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Dwa miesiące opóźnienia - przy przebudowie ulicy Stołczyńskiej - w Skolwinie. To oficjalna informacja przekazana przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Jak mówi rzecznik spółki Hanna Pieczyńska, niedotrzymanie kwietniowego terminu oddania tej drogi było niezależne od wykonawcy.



- Wszystko związane jest z tzw. podziemnymi kolizjami, między innymi gazowymi. To są rzeczy, które są niezależne od wykonawcy czy zamawiającego. Czasami zdarza się, także pod ziemią, że ten układ jest inny niż wynikało z dokumentacji. Tak też się zdarzyło w tym wypadku. Na ten moment jednak te wszystkie prace podziemnie zostały zatrzymane - informuje Pieczyńska.



Przewidywany termin oddania do użytku przebudowywanego skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Celulozowej i Ornej w szczecińskim Skolwinie, to połowa czerwca tego roku.