"Festyn Wolności" na Jasnych Błoniach [ZDĘCIA]

Powrotu przedsiębiorców do normalnego życia i zniesienia zakazu noszenia maseczek domagali się w trakcie "Festynu Wolności" działacze Konfederacji i stowarzyszenia Efektywni.

Na parkingu szczecińskich Jasnych Błoni zorganizowali między innymi zjazd harleyowców, pokazy ciężarówek czy też amerykańskiego radiowozu - mówi Grzegorz Tereszkiewicz ze Stowarzyszenia Efektywni.- Mamy do zaoferowania zlot ciekawych samochodów; samochody zabytkowe i sportowe, oryginalny amerykański radiowóz, będzie również muzyka grana na żywo przez znanego, szczecińskiego DJ'a, a celem dodatkowym akcji jest zbiórka charytatywna na chorego chłopca, który zmaga się z rakiem mózgu i tutaj zbieramy dla niego środki na kosztowną operację - powiedział.Festyn jest także okazją do promocji ogólnopolskiej, letniej akcji Konfederacji - przyznaje poseł tej partii, Artur Dziambor.- Szykujemy się do "Wakacji z Konfederacją"; była to impreza, którą zorganizowaliśmy w zeszłym roku, objechaliśmy cały pas nadmorski zachodniopomorskiego i pomorskiego, kilkanaście spotkań w ciągu dwóch tygodni, w tym roku chcemy to powtórzyć, szykujemy się do tego, a dzisiejsza impreza jest wstępem - zaznaczył."Festyn Wolności" potrwa na Jasnych Błoniach do godziny 19.