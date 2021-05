PiS i Lewica: łączy nas Polska

Prawo i Sprawiedliwość odrzuca zarzuty części polityków sejmowej opozycji o współpracę z Lewicą.

Zdaniem posła Artura Szałabawki głosowanie w Sejmie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy było w interesie całego narodu, a nie poszczególnych ugrupowań politycznych.



- To głosowanie było współpracą ze wszystkimi Polakami, było ono nie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie dla Lewicy, nie dla poszczególnych partii, ale dla nas wszystkich, dla Polaków. To nie była żadna koalicja z Lewicą, ale okazało się, że Lewica jest za Polską, w ten sposób to rozumiem - mówił poseł Szałabawka.



Zarzuty o współpracę z Prawem i Sprawiedliwością odrzuciła - w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin - także posłanka Lewicy, Katarzyna Kotula.



- Jeżeli ktoś będzie teraz próbował wysunąć tezę, że Lewica nagle przeszła na stronę PiS-u, albo, że będzie teraz w koalicji z PiS-em, czy też zdecydowaliśmy się na jakiś układ...; to wyciąga błędne wnioski z tego, co dzieje się na scenie politycznej. Wchodząc do Sejmu mówiliśmy, że będziemy opozycją merytoryczną - podkreśliła.



Zdaniem posłanki różnice światopoglądowe Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości są ogromne. Największe choćby przy sprawach dotyczących legalności aborcji.