Senat nie zgodził się na powołanie Wróblewskiego na RPO

Senat nie wyraził zgody na powołanie Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Goście "Radia Szczecin na Wieczór" skomentowali najnowsze doniesienia.

- Ja, jako przedstawiciel opozycji powiem, że dobrze się stało - mówił Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej.- Te zarzuty, które pojawiały się w całej debacie, wokół kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego są bardzo dobrze znane. Głównym powodem dla którego środowiska opozycyjne krzywo patrzyły na tę kandydaturę, to jego zaangażowanie we wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o praktycznie całkowity zakaz aborcji, jeżeli nie całkowity, to ten związany z wadami - tłumaczył Poncyliusz.- Myślę, że wielkiego zaskoczenia nie ma. Poparcie przez Senat kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego było w zasadzie mission impossible - komentuje Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Od początku, kiedy Koalicja Obywatelska i opozycja obecna w Sejmie cały czas deklarowała, że tego poparcia - dla wybranego przez Sejm - rzecznika w Senacie nie będzie. To się sprawdziło, szkoda, bo jednak Bartłomiej Wróblewski posiadał wszelkie kompetencje i kwalifikacje ku temu, aby być dobrym rzecznikiem. Deklarował absolutnie gotowość do współpracy ponad podziałami - dodaje Ast.Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja Adama Bodnara, który na czas nieustanowienia nowego Rzecznika - może pełnić obecne stanowisko tylko do połowy lipca.Sejm wybrał Wróblewskiego większością głosów na to stanowisko 15 kwietnia. Zgodnie z Konstytucją, wybór taki musi poprzeć Senat.