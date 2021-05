Politolog komentuje "Polski Ład": Propozycje mogą przekonać największą grupę wyborców

Propozycje "Polskiego Ładu" przedstawione w sobotę przez rząd Prawa i Sprawiedliwości mogą do siebie przekonać największą grupę wyborców, a więc tych, którzy nie wiedzą, na kogo głosować. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego politolog Maciej Drzonek ocenia, że nowe prawo podatkowe, to ukłon w stronę klasy średniej, która do tej pory nie była głównym beneficjentem reform.

- Według tych zapowiedzi, które dziś ogłoszono, to zyskają ci wszyscy, którzy zarabiają mniej niż 10,5 tys. złotych. To jest dosyć duża grupa społeczna w Polsce - mówi prof. Drzonek.Z podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienia drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych może skorzystać aż 60 procent Polaków. Dodatkowe wsparcie otrzymają też rodziny z więcej niż jednym dzieckiem. Tym samym Rodzinny Kapitał Opiekuńczy do wykorzystania między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka to 12 tysięcy złotych. Seniorzy otrzymujący emeryturę niższą niż 2 i pół tysiąca złotych nie zapłacą od niej podatku.- Myślę, że ideologicznych antypisowców to nigdy nie zmieni, natomiast ma szansę zmienić tych, którzy patrzą pragmatycznie na życie. To znaczy, że uważają, że nie jest istotne to czy taka, czy inna partia naprawia ulice, ale czy ta ulica jest naprawiona. W związku z tym ci niezdecydowani, duża "partia" w Polsce, która się nazywa "nie wiem na kogo zagłosować" być może zmieni swoje preferencja i być może na tym zyska Zjednoczona Prawica - prognozuje politolog.Podczas konferencji zaprezentowano także plan budowy dróg - padła zapowiedź budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, czy drogi S11 łączącej Koszalin ze Śląskiem.