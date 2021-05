"Pięć lat rządów to nasz test wiarygodności dla Polskiego Ładu"

Testem wiarygodności dla "Polskiego Ładu" jest dotychczasowe pięć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" poseł PiS Michał Jach.

Zwracał też uwagę, że PiS potrafi wyciągać wnioski z niepowodzeń, czego wyrazem jest przykładowo nowa propozycja 100 tysięcy złotych wkładu własnego na kupno mieszkania.- Tak, jak szliśmy odpowiedzialni w 2015 roku z programem Prawa i Sprawiedliwości, tak obecny program będzie konsekwentnie realizowany przez premiera, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zgoda, że z mieszkaniami mieliśmy problemy i uczciwie powiedział to premier Morawiecki. Nie ukrywamy. Są rzeczy, które zrealizowaliśmy. Nie zawsze wszystko uda się, jak się zaplanuje. Takie jest życie - powiedział Jach.Poseł Michał Jach zwracał uwagę, że prezentując Polski Ład, PiS przedstawił też dokładne wyliczenia, jak i skąd będą finansowane jego założenia. Do 2030 roku ma to być 650 miliardów złotych.