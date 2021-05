Propozycje "Polskiego Ładu" powinny poprawić sytuację mieszkaniową Polaków

Skala potrzeb mieszkaniowych Polaków jest olbrzymia - to wniosek z wieczornej dyskusji w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Goście przyznali, że propozycje "Polskiego Ładu", mimo braku ich szczegółów, powinny docelowo poprawić sytuację mieszkaniową Polaków.- Przede wszystkim rodzin - mówi prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Szczecinie Grażyna Szotkowska. - Każda oferta ze strony rządu, propozycji zapewnienia rodzinom dachu nad głową jest jak najbardziej celowa i oczekiwana. Bez względu na to, co się okaże w przyszłości i jak dany projekt będzie realizowany.Jednym z ważniejszych pomysłów "Polskiego Ładu" jest uproszczenie przepisów przy budowie małych domów mieszkalnych - przyznaje ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr inż. Michał Domińczak. - Chętnie przyklaskuje wszystkim koncepcjom wspierającym działania rodzinne. Jeśli te pomysły, bardzo szkicowo zarysowane, zostaną uszczegółowione w postaci wsparcia np. budownictwa, możemy rozumieć że ograniczenie ilości dokumentacji czy pozwoleń związanych z budową małych domów ma temu służyć, to wszystko było bardzo interesujące.Pomysły "Polskiego Ładu" na rozwiązanie złej sytuacji mieszkaniowej, to między innymi gwarancje kredytowe w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" przy kredycie mieszkaniowym, dofinansowanie dla korzystających z budownictwa społecznego i uproszczenie przepisów przy budowie domów do 70 metrów kwadratowych.