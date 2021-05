Jacyna-Witt: PO nie chce współpracować dla dobra Polski

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Politycy Platformy Obywatelskiej "stracili instynkt samozachowawczy" - oceniała w "Rozmowach pod Krawatem" radna zachodniopomorskiego sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt z Prawa i Sprawiedliwości.

Szczególnie widać to - według radnej sejmikowej opozycji - w sytuacji, gdy działacze PO przekonują o swojej pro-europejskości, a w Sejmie wstrzymują się od głosowania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i przetrzymują ten dokument w Senacie.



Małgorzata Jacyna-Witt oceniała, że PO nie chce współpracować dla dobra Polski.



- Pan marszałek Olgierd Geblewicz złożył projekty do Krajowego Planu Odbudowy w ramach naszego województwa i nie zaprosił radnych z opozycji do współpracy, do konsultacji. Tak jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie, w rządzie, gdzie zaprosiło wszystkie ugrupowania do konsultacji. Lewica wzięła udział w tych konsultacjach, natomiast Platforma Obywatelska nie chciała i zlekceważyła, a potem wstrzymała się od głosu przy głosowaniu nad Krajowym Planem Odbudowy - powiedziała Jacyna-Witt.



Z kolei politycy PO niezmiennie powtarzają, że ich celem nie jest blokowanie środków unijnych - a zawarowanie mechanizmów skutecznej kontroli, jak są wydawane. Po wydarzeniach w Sejmie, poparcie dla PO sięgnęło najniższych wyników w historii.