MZ: sytuacja epidemiczna nadal się poprawia

1516 nowych zakażeń koronawirusem odnotowało w sobotę polskie Ministerstwo Zdrowia. Przy ilości ponad 58 tysięcy wykonanych próbek oznacza to, że zakażony był co 39. pacjent.

Jest to współczynnik znacznie lepszy od piątkowego, gdy zachorowanie notowano u co 34. pacjenta.W województwie zachodniopomorskim zaraziły się 72 osoby. Tutaj także poprawia się współczynnik zakażonych - w sobotę jest to co 36. pacjent, w piątek był to co 27.