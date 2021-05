Unijny trybunał nakazał zamknąć kopalnię. Goście Kawiarenki komentują

Nakaz zamknięcia kopalni w Turowie przez unijny Trybunał Sprawiedliwości podzielił gości "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Urzędnicy z Brukseli zobowiązali Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia.

Poseł PiS Michał Jach mówi, że to wyrok polityczny. - Kolejna decyzja czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czysto polityczny, antypolski - uważa Jach.Poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka twierdzi, że to wina nieudolności polskich władz. - Polska dyplomacja pod rządami tej władzy po prostu poniosła klęskę i okazuje się, że nawet takiej sprawy na obszarze dyplomatycznym nie są w stanie zrealizować - ocenia Marchewka.Marchewce wtórował poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy. - Wina leży absolutnie po naszej stronie. Ta buta i arogancja, brak kompetencji. To wszystko niestety wychodzi w takich sytuacjach - stwierdził Wieczorek.Zdaniem Dariusza Mateckiego z Solidarnej Polski, ta decyzja to atak na polską suwerenność. - Jest to rażące wkraczanie organów Unii Europejskiej coraz głębiej w obszar kompetencji polskich władz i trąci to duchem kolonialnym - dodaje Matecki.W lutym Czechy wniosły do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów oraz wniosek o zastosowanie tak zwanych środków tymczasowych, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Decyzja zapadła w piątek.