Droga z Ustowa do Siadła Górnego gotowa za miesiąc?

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Szykują się kolejne utrudnienia na drogach regionu. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się gruntowny remont drogi z Ustowa do Siadła Górnego.

Będą utrudnienia w ruchu - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", starosta policki Andrzej Bednarek.



- Ograniczenia będą częściowe z sygnalizacją świetloną, będzie to dzielone na odcinki 500-metrowe. Jest to bardzo ważna droga, której ograniczenia będą też utrudnieniem, ale najważniejsze jest, że będziemy to mieli zrealizowane - tłumaczył Bednarek.



Na stan nawierzchni - dziury i wyrwy - wielokrotnie narzekali kierowcy. Według warunków przetargu wykonawca ma zakończyć prace na początku października.



- Mamy deklarację, że stanie się to szybciej - dodał Andrzej Bednarek. - Firma STRABAG deklaruje, że w jeden miesiąc chce się z tym uporać. Krótko mówiąc, w sierpniu chcą to zamknąć.



Remont ponad 2,5-kilometrowego odcinka ma kosztować 1 mln 600 tys. zł. Połowa pieniędzy pochodzi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.