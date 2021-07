Kontrola nad SEC-em. Dyskusja polityków w "RSnW"

Kontrola nad Szczecińską Energetyką Cieplną po raz kolejny różni polityków.

- Spółka, która dostarcza szczecinianom ciepło, nie powinna być w rękach obcego kapitału, który wyprowadza zyski za granicę - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Taka firma powinna być własnością miasta. Powinna to być własność municypalna i wszystkie te zyski powinny z powrotem trafiać czy do miasta albo na różne potrzeby, albo na inwestycje spółki i służyć mieszkańcom.Miasto ma udziały w SEC-u i pełną kontrolę nad tym, jak wygląda taryfa i jak wyglądają koszty - odpowiadał poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. - Nie mówmy mieszkańcom, że oto wredny kapitalista winduje ceny. No nie. Przecież to jest wszystko realizowane na podstawie taryfy. W tej taryfie są wliczone wszystkie rzeczy, czyli wliczone są inwestycje, koszty bieżące, amortyzacja.W poniedziałek szef parlamentarnego Zespołu do spraw Suwerenności Energetycznej poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zapowiedział m.in. drastyczną podwyżkę cen ciepła spowodowaną, jak się wyraził, "błędną polityką prezydenta Szczecina".Głównym udziałowcem Szczecińskiej Energetyki Cieplnej jest spółka należąca do niemieckiego koncernu energetycznego E.ON, która posiada ponad 66 procent udziałów. Miasto Szczecin ma w SEC-u ponad 33 procent udziałów.