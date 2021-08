"Wyspiarka" wydrążyła już kilometr tunelu [ZDJĘCIA]

To był ostatni moment, w którym mogliśmy zajrzeć do "Wielkiego Kreta", przed przewierceniem na ląd.

Wyspiarka układająca betonowe pierścienie tunelu "na koncie" ma ich już 538 czyli tyle, ile potrzeba, by przejechać podwodną część. W czwartek maszyna znalazła się pod wyspą Wolin. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że to symboliczny moment dla całej budowy.- Osiągamy kilometr długości tunelu drążonego. Do pokonania zostało jeszcze 480 metrów - zapowiada.Julita Borkowska, kierownik projektu wyjaśnia, że ten moment musiał być poprzedzony krótkim odpoczynkiem TBM.- Musimy co jakiś czas maszynę sprawdzać. Zaplanowaliśmy serwis maszyny przed wejściem do cieśniny Świny i zaraz przy brzegu taki serwis musiał być zrobiony - powiedziała.We wrześniu "Wyspiarka" przewierci się przez komorę odbiorczą na wyspie Wolin. W drugiej połowie przyszłego roku między dwoma brzegami Świny kursować będą już samochody.