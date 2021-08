Patriotyczny mural w Węgorzynie odsłonięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R. Stachnik [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Węgorzynie, na 30 metrach muru, umieszczono wizerunki m.in. Żołnierzy Wyklętych, którzy po wojnie zamieszkali w naszym województwie.

To płk. Andrzej Kiszka i por. Wiktor Sumiński. Jest też namalowana Ostra Brama w Wilnie i orzeł z godła Polski. Odsłonięcie odbyło się w asyście wojskowej, była też salwa honorowa. W uroczystości brali też udział samorządowcy i parlamentarzyści. Na miejsce licznie przybyli mieszkańcy Węgorzyna.



- Bardzo nam się podoba. Żeby młodzież pamiętała przez co ci ludzie przeszli. - Najlepsze jest to, że jest patriotyczny. W barwach Polski, biało-czerwony. - Piękny mural. Bardzo dobrze, że w naszym regionie takie inicjatywy powstają - mówili mieszkańcy.



- Po to, żeby w prosty sposób pamiętać o naszej przeszłości, skąd na Pomorzu Zachodnim myśmy się znaleźli. Żeby pamiętać o Kresach, o ludziach, którzy tutaj byli, a wcześniej walczyli o wolną Polskę. I żeby myśleć także o naszej historii i pamiętać także o naszej przyszłości. Połączenie tego jest niezwykle ważne. Pamięć o naszej wielkiej przeszłości i chęć zbudowania równie chwalebnej przyszłości - mówił Leszek Dobrzyński, poseł na Sejm z Prawa i Sprawiedliwości.



Powstanie muralu to inicjatywa gminy Węgorzyno, którą dofinansowała Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Relacja Kamila Nieradki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]