Poseł PiS o sytuacji na granicy: jest trudna, a żołnierze potrzebują wsparcia

Od drobnych incydentów granicznych zaczynały się poważne konflikty - ocenił sytuację na polsko-białoruskiej granicy poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.

Służby specjalne Białorusi od miesięcy przerzucają na granicę Litwy, Łotwy i Polski emigrantów z bliskiego wschodu, przede wszystkim z Iraku.



- Tam mamy granicę - jakby nie patrzeć - z naprawdę obcym i wrogim nam państwem, z obcym reżimem, za którym stoi moskiewski sąsiad, po obu stronach stoją uzbrojeni żołnierze, ta broń jest nabita, bo to nie są przecież atrapy - argumentował.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński zaznaczył, że Wojsko Polskie i Straż Graniczna powinny mieć wsparcie społeczne, a nie - być celem ataków.



- Tymczasem mamy do czynienia z - nie przymierzając - "piątą kolumną", która na zapleczu ludzi, którzy troszczą się o nasz spokój urządzają dzikie harce kompletnie nieprzystające do dosyć trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy - ocenił.



Kilka dni temu Władysław Frasyniuk nazwał polskich pograniczników i żołnierzy śmieciami i psami. W podobnym tonie wypowiada się posłanka KO, Klaudia Jachira. Poseł Platformy Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski próbował biegiem sforsować granicę. Został powstrzymany przez strażników.