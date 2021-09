7 lat za próbę podpalenia sądu i atak na ochroniarza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

7 lat pozbawienia wolności - taki wyrok usłyszał Szymon S., który był oskarżony o próbę podpalenia sądu i usiłowanie zabójstwa pracownika ochrony.

Do zdarzenia doszło 12 października 2018 roku. Wtedy Szymon S., lekarz psychiatra wszedł do budynku sądu przy ulicy Małopolskiej w Szczecinie. Zadał dwa ciosy siekierą pracownikowi ochrony, a potem poszedł po kanistry z benzyną. Został zatrzymany przez przypadkowe osoby znajdujące się w sądzie.



Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, groziło mu nawet dożywocie. Sąd jednak zmienił kwalifikacje czynu na spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu.



Podejmę próbę sporządzenia apelacji od wymiaru kary - mówi Marek Mikołajczyk, adwokat oskarżonego.



- Nie czuję do końca tego, dlaczego sąd odstąpił od nadzwyczajnego złagodzenia kary, dlatego, że pan Szymon S. mógł skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary z uwagi na to, że miał ograniczoną w stopniu znacznym możliwość rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem, był w bardzo mocnym afekcie - mówi Mikołajczyk.



Zgadzamy się, że nie mógł pan wykonywać swojej władzy rodzicielskiej z przyczyn niezależnych od pana ale nie można usprawiedliwić takiego zachowania - dodaje Izabela Sołtyszewska, przewodniczący sędzia.



- Kierował pan swoją zemstę wobec osób, które nie miały nic wspólnego ani z panem, ani z pana partnerkami ani z pana dziećmi - mówi Sołtyszewska.



Drugi zarzut dotyczył usiłowania sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru. Mężczyzna musi też zapłacić 70 tysięcy zadośćuczynienia poszkodowanemu.



Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator, Elżbieta Muniak i poszkodowany, po ogłoszeniu wyroku, odmówili komentarza w tej sprawie.