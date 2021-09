Miliard na promy, dziś akt notarialny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miliard złotych na budowę promów pasażerskich, we wtorek w południe podpisanie aktu notarialnego - poinformował w "Rozmowach pod Krawatem" wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Powołano spółkę Polskie Promy, jako efekt działania dwóch armatorów - to oni zdecydują, gdzie wybudują nowe jednostki. Gróbarczyk mówił, że to kontynuacja projektu "Batory".



- Budowa czterech promów, opcji 3+1, dla PŻM i PŻB, właśnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nastąpi podpisanie aktu notarialnego. W pierwszej transzy 650 mln, które zostaje przekazane w formie dłużnej, bo tu nie ma mowy o dotacjach i jakiejś niedozwolonej pomocy publicznej. Spółka Promy Polskie, która została utworzona na tą okoliczność i reprezentuje dwóch armatorów uzyskuje te środki tak, aby rozpocząć budowę.



Marek Gróbarczyk podkreślał, że te pieniądze pozostaną w Polsce i to rodzime stocznie wybudują nowe promy. Wiceminister infrastruktury ma nadzieję, że kontrakt trafi również do Szczecina.