Męskie oblężenie Jasnej Góry

Mężczyźni szykują najazd na Częstochowę. "Oblężenie Jasnej Góry. Mężczyźni u tronu Królowej" pod takim hasłem pielgrzymi z całej Polski spotkają się w sobotę.

Będzie też kilkudziesięcioosobowa grupa z Goleniowa.Paweł Graf z parafii św. Katarzyny w Goleniowie podkreśla wagę tego wydarzenia. - Jest to niezwykłe wydarzenie w tak ważnym miejscu. Przyjeżdżają mężczyźni z całej Polski, aby włączyć się w męską modlitwę za nasz kraj, nasze rodziny w naszych intencjach - mówi Paweł.A intencje są różne, o czym już chrystusowiec ks. Rafał Sorkowicz. - Często myślą o swoich synach czy córkach, którzy odchodzą od Kościoła. Bardzo często opowiadają mi o tym ojcowie w rozmowach, że muszą walczyć o zbawienie swojego dziecka. To jest oblężenie Jasnej Góry, zdobywanie, ale w takim sensie, w jakim mówią mi czasem mężczyźni. To osiągnięcie jakiegoś celu i w tym wszystkim walka ze swoimi słabościami, demonami lenistwa, próżności, pychy - mówi ks. Sorkowicz.Zapisy na pielgrzymkę wciąż trwają. Więcej szczegółów na profilu facebookowym parafii św. Katarzyny w Goleniowie