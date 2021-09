"Wyspiarka" już u celu. Prezydent odwiedzi Świnoujście

Prezydent Andrzej Duda. Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

To ostatnie metry "Wyspiarki". Tunel w Świnoujściu jest już praktycznie przewiercony. Do celu zostało jedynie pokonanie ściany szczelinowej. Temu wydarzeniu towarzyszył będzie prezydent Andrzej Duda, który odwiedzi w czwartek Świnoujście.

Najdłuższy podwodny tunel w Polsce jest już wydrążony. Maszyna TBM, w tej chwili, znajduje się przy ścianie szczelinowej, która "Wyspiarkę" wyprowadzi do komory odbiorczej.



Choć to ostatnie metry do pokonania, proces przedostawania się na powierzchnię, który właśnie się rozpoczął, będzie długi.



Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA tłumaczy, że momentu przewiercenia maszyny nie będzie można zobaczyć. A wszystko przez wodę, którą wypełniono komorę odbiorczą. Płyn ma wyrównać różnice ciśnień, umożliwiając tym samym bezpieczne przejście "Wyspiarki" na powierzchnię. Moment przejścia maszyny może trwać nawet do października!



Części tego procesu ma towarzyszyć prezydent Andrzej Duda, który pojawi się w czwartek na budowie tunelu w Świnoujściu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.