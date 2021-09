Prezydent na budowie tunelu: To bardzo ważny moment dla nas wszystkich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tunel w Świnoujściu przewiercony - ogromna maszyna powoli kończy pracę - w czwartek ten proces obserwował w Świnoujściu prezydent Andrzej Duda.

Pracy zostało jeszcze na rok. To wtedy będzie można po raz pierwszy w historii pokonać odcinek między wyspami Uznam i Wolin bez konieczności korzystania z promu. Dziś potężny kret o nazwie "Wyspiarka" wydrążył ostatnie metry oraz ułożył betonowe pierścienie i to pod okiem prezydenta Andrzeja Dudy, posłów i samorządowców.Prezydent zapowiada, że to jeszcze nie koniec wytężonej pracy ekipy. - To niesłychanie ważna przeprawa i dla nas wszystkich to jest bardzo ważny moment. Cieszymy się ogromnie. Ten tunel jest na razie surowy. Jeszcze długa praca, a otwarcia pewnie doczekamy się za rok - powiedział prezydent Duda.W Świnoujściu trwają ostatnie prace związane z przedostaniem się "Wyspiarki" przez ścianę szczelinową. Choć to ostatnie metry do pokonania, proces przedostawania się na powierzchnię, który właśnie się rozpoczął, będzie długi. Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA tłumaczy, że momentu przewiercenia maszyny nie będzie można zobaczyć. A wszystko przez wodę, którą wypełniono komorę odbiorczą. Płyn ma wyrównać różnice ciśnień, umożliwiając tym samym bezpieczne przejście "Wyspiarki" na powierzchnię.Po wydrążeniu tunelu i demontażu maszyny, pozostanie wykonanie jezdni, położenie instalacji elektrycznych i okładzin na ścianach.