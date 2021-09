Mieszkańcy Szczecina wywalczyli dłuższą trasę autobusów

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wydłuża od poniedziałku trasę autobusu linii nr 85.

To skutek protestu mieszkańców osiedla Żydowce-Klucz, którzy nie zgadzali się z drastycznym ograniczeniem ilości kursów linii nr 66.



Z dotychczasowych 28 przejazdów zlikwidowano od 1 września aż 16 - mówi radny Rady Miasta Szczecin Krzysztof Romianowski. Dodaje, że pod protestem w tej sprawie podpisało się prawie pół tysiąca mieszkańców tej części miasta.



- Miasto generalnie nie przywraca 66, 66 zostaje w takim stanie w jakim było, natomiast dodaje autobus 85, który będzie jeździł bezpośrednio z przystanku Podjuchy-Smocza do Klucza-Żydowiec od 7:00 do 17:00, co w jakimś stopniu na pewno zrekompensuje utratę linii 66 - informuje Romianowski.



Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przypomina jednocześnie, że wprowadzane od poniedziałku rozwiązanie jest tymczasowe, do momentu zakończenia się utrudnień w rejonie przebudowywanego węzła przy ulicy Granitowej w Podjuchach.