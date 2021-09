"Wyspiarka wykonała zadanie"

"Proszę zapamiętać tę datę! Dzisiaj, 19 września 2021, o godz 15.03 Wyspiarka przewierciła betonową ścianę komory odbiorczej na wyspie Wolin. Zadanie wykonała" - napisał na swoim Facebooku prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

To najważniejszy etap w budowie tunelu w Świnoujściu. "Wyspiarka" przewierciła w niedzielę betonową ścianę komory odbiorczej na wyspie Wolin, co oznacza zakończenie drążenia tunelu i rozpoczęcie wszelkich innych prac, które są związane z jego wyposażeniem.Prezydent Świnoujścia na własne oczy przypatrywał się ostatnim momentom przebicia maszyny przez betonową ścianę. - Czekaliśmy godzinę i trzy minuty. Na początku pojawiła się zmiana barwy wody, bo komora odbiorcza była wypełniona wodą. W pewnym momencie czuliśmy drgania gruntu, słyszeliśmy odgłosy, potem pojawiły bąble wody, co oznaczało, że już jest naprawdę blisko. O 15.03 wielka radość - powiedział Żmurkiewicz.Przeprawa łącząca dwie części miasta w Świnoujściu ma zostać oddana do użytku jesienią 2022 roku.